Rivelato l'autore della Madonna di San Luca, icona di Roma

Roma, (askanews) - È stato rivelato l'autore della Madonna di San Luca, icona miracolosa di Roma, solitamente conservata alla Chiesa di Santa Maria del Popolo. Edith Gabrielli, direttrice del Polo Museale del Lazio:"Uno dei simboli di Roma, una delle icone più venerate della città, talmente celebre e talmente importante che l'attribuzione tradizionale è addirittura di un santo: San Luca"."Il restauro condotto dalla soprintendenza di Roma ha permesso di portare alla luce un lacerto di firma. Un gruppo di studiosi guidato dal professore Alessandro Tomei ha fatto il resto, ha formulato una nuova attribuzione, a quello che è uno dei grandi protagonisti della scena romana tra '200 e '300".La grande scoperta ha spinto il Polo museale del Lazio a organizzare una mostra ad hoc al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo intitolata "Filippo Rusuti e La Madonna di San Luca in Santa Maria del Popolo", dal 19 ottobre al 18 novembre."L'opera rimarrà qui per un mese, è un'occasione unica, perché possiamo capire anche il senso della scoperta, ma poi come è giusto tornerà sull'altare maggiore di Santa Maria del Popolo, perché è lì che deve stare".Ma chi era Filippo Rusuti, la cui firma compare in alto nella cornice del dipinto?"Questo Filippo Rusuti è un uomo molto importante del suo tempo. È colui che insieme a Jacopo Torriti e a Pietro Cavallini domina la scena romana, talmente importante che lo chiamano a fare i mosaici sulla facciata di Santa Maria Maggiore, la Chiesa dei romani per eccellenza".L'icona in passato era stata attribuita a un ignoto pittore definito convenzionalmente Maestro di San Saba, perché ritenuto autore di alcuni affreschi nella chiesa di San Saba a Roma. La somiglianza tra le due opere è tale che si ipotizza che il maestro di San Saba sia proprio Rusuti.