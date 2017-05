Roma, Bergamo: no a tornelli e cancelli, creano solo disagi

Roma, 2 mag. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi e il vicesindaco Luca Bergamo hanno presentato l'avvio della seconda parte dei lavori di restauro al Mausoleo di Augusto, un sito, ha ricordato Bergamo, molto importante per la città e per i turisti."Sono molto contento che finalmente il mausoleo torni a disposizione della città, ci vorrà ancora tempo per finire i lavori, ma è una bella giornata. E' uno di quei luoghi che hanno un fortissimo potenziale sia nel raccontare la storia della città, sia nel distribuire il turismo nel centro storico. Come sapete io sono contrario a tornelli e cancelli che creano solo disagio alla città e ai turisti; è invece importante mettere a disposizione a un turismo che cresce e crescerà, una serie di occasioni che siano capaci di consentire una distribuzione sul territorio. E restituire un monumento così importante ha anche questo valore".