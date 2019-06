Roma, Cinecittà World inaugura il "Regno del Ghiaccio"

Roma, 25 giu. (askanews) - È stato inaugurato a Cinecittà World, Il parco a tema del Cinema e della Tv alle porte di Roma, "Il regno del ghiaccio", il primo snow park al coperto d Italia.Cinque le attrazioni con cui divertirsi in compagnia: "Pattiniamo", la tradizionale pista di pattinaggio, "Ghiaccio Scontri", autoscontri sul ghiaccio, "Scivolone", la multipista per sfidare gli amici in divertenti discese, "Palle di neve", dove arrampicarsi su morbide montagne bianche in cui nevica tutto l anno, ed infine "Kamikice", per precipitare senza freni tra le curve di un vorticoso scivolo.Nel Regno del Ghiaccio il termometro segna sempre circa 20 gradi: magie della tecnologia che consente di divertirsti sulla neve, quella vera, anche in pantaloncini corti o in costume da bagno, senza ingombranti giacche o tute da sci."Dopo il grande successo di Volarium - il Cinema Volante - ha affermato Stefano Cigarini, amministratore Delegato di Cinecittà World -Cinecittà World arricchisce il ventaglio delle esperienze per i propri ospiti, con la Cinevacanza sulla neve senza allontanarsi da Roma".