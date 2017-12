Roma ricorda Franca Sozzani, tributo per la direttrice di Vogue

Roma, (askanews) - Nel nuovo teatro di Via Giulia, il Gala "When Fashion Meets Brilliance", serata tributo per ricordare la figura di Franca Sozzani in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. Un evento originale intitolato alla storica direttrice di Vogue Italia, icona di stile del fashion system internazionale, che ha visto la partecipazione di numerose personalità della moda e dello spettacolo in occasione di un dinner party esclusivo seguìto alla proiezione del film "Franca: Chaos and Creation" di Francesco Carrozzini, fotografo e regista nonchè figlio della giornalista italiana più famosa al mondo.La kermesse, fortemente voluta dal produttore cinematografico Massimiliano Di Lodovico, direttore creativo dell'Off/Off Theatre, in collaborazione con Factory4 PR, Italia Eventi Group e Oreste Fiori, ha visto sfilare sul red carpet le top model Catrinel Marlon, Cristina Ich ed Eleonora Pieroni, lo stilista internazionale Domenico Vacca, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Camilla Filippi, Olivia Magnani, Nina Torresi, Simona Tabasco, Jacopo Olmo Antinori, Andrea Bosca, Barbara Chichiarelli, Angela Curri, Maria Luisa De Crescenzo, Carolina di Domenico, Stella Egitto, Esther Elisha, Laura Luchetti, Edoardo Purgatori e molti altri. Tra gli ospiti anche Fausto Bertinotti.