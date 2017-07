Salute e libri, 100 opere per il Premio Angelo Zanibelli

Roma, (askanews) - Sono 100 i libri iscritti ufficialmente alla quinta edizione del concorso "Leggi in Salute - Angelo Zanibelli", il riconoscimento letterario dedicato a opere che raccontano la salute, le tematiche sanitarie e l'esperienza di malattia attraverso la narrazione. Dei cento volumi, 89 sono le opere edite e 11 quelli inseriti nella nuova sezione dedicata agli inediti, la cui opera vincitrice sarà pubblicata, promossa e distribuita da Cairo Editore. La cerimonia di premiazione si terrà il 10 ottobre presso l'Ambasciata di Francia a Roma.Numerose le tematiche affrontate: nella categoria editi opere che pongono l'attenzione sulla malattia, vissuta in prima persona, che spaziano dalle patologie più rare ai mali del nostro secolo, storie di speranza e di denuncia, riflessioni sulla Sanità e la rete di Assistenza, ricerca scientifica, terapia del dolore e ancora la malattia spiegata ai bambini o raccontata e vissuta dai loro occhi. Tra gli inediti storie di disabilità, malattia oncologica, diabete, trapianti, malattia genetica rara. Racconti di splendide persone che hanno lottato per riprendersi il proprio corpo e la propria anima scalfiti dalla malattia.