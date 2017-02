Dubai (Askanews) - Sta letteralmente spopolando sul web il video mozzafiato della modella russa Viki Odintcova, appesa nel vuoto su un grattacielo di Dubai per scattare un selfie da brividi.Obiettivo centrato visto che, solo sul suo profilo Instagram, Viki ha totalizzato in breve tempo 500mila visualizzazioni, ma anche molte critiche da parte del popolo del web che l'ha definita "bella ma incosciente", nella speranza che a nessuno venga in mente di emularla.