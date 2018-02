Sgarbi: "Donatello? la gente pensa che sia un parrucchiere"

Forlì (askanews) - "Mi pare bello che a Forlì si faccia una mostra di fondamentali, che sono quelli che ogni persona di cultura media dovrebbe conoscere. Posso capire che se si chiede a un passante chi è il Moretto, rispondono che è un extracomunitario e lo mandano via. Donatello lo possono scambiare per un parrucchiere. Mi ricordo che quando ero consigliere a Padova ho fatto mostre su Giotto con 150mila visitatori, e Donatello 50mila, perchè lo scambiano per un parrucchiere, non sanno chi sia... Figuriamoci Moretto, arriva Salvini e dice via! Però Moretto per me è un classico" Lo ha detto Vittoria Sgarbi a margine del vernissage della mostra "L'eterno e il tempo, da Michelangelo a Caravaggio" ai Musei San Domenico di Forlì