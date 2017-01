Speranza Scappucci: per dirigere l'orchestra serve autorevolezza

Roma, (askanews) - E' il debutto sul podio del Teatro dell'Opera di Roma per Speranza Scappucci, impegnata nel "Così Fan Tutte" di Mozart; la direttrice romana è una delle poche donne ancora ad affrontare una professione che fin qui è stata un feudo maschile."Le prime donne ad affacciarsi su podi importanti tipo Simone Young l'australiana, la prima a dirigere sul podio dell'Opera di Vienna, Julia Jones, Marin Alsop, appartengono a una generazione che ha cominciato vent'anni fa. Oggi c'è molta più apertura, anche più senso da parte delle giovani musiciste di dire 'voglio studiare per fare il direttore d'orchestra'. Si tratta di avere l'autorevolezza, non l'autorità, per poter gestire le situazioni. L'autorevolezza te la dà solo la preparazione" spiega Scappucci. "E' una professione che richiede molta preparazione musicale e tante cose diverse; io ho studiato il pianoforte poi ho fatto musica da camera, il maestro collaboratore. Ho scoperto dentro di me che spesso anticipavo il pensiero del direttore, già sapevo cosa dovevo dire al cantante. Quindi ho capito dentro di me che ero matura per esprimere le mie idee. Non è stata una decisione presa a tavolino. E' come se senza che io lo sapessi la vita mi ha portato verso quest'ultima meta, ma non era pianificato".