Svelato "il giudizio finale", ora in mostra all'Hermitage

San Pietroburgo (askanews) Nella sontuosa cornice del museo Hermitage di San Pietroburgo è arrivato Il Giudizio finale di Giovanni Battista Tiepolo, in prestito da Palazzo Leoni Montanari di Vicenza. Un evento che ha un valore intrinseco, poiché si è svolto nella giornata di apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, dove l Italia è presente con capitani di industria e modelli produttivi per le Pmi, oltre a essere rappresentata dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.Fra le meravigliose stanze di quello che alcuni secoli fa era la residenza degli zar, il fascino dell'arte rinascimentale italiana è palpabile. Ed è proprio fra tale ricchezza che il capolavoro del Tiepolo è stato svelato da Mikhail Piotrovskij, direttore del Museo dal 1992, che si è anche congratulato con Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e Intesa Russia, per aver reso possibile un evento del genere.Lo stesso Piotrovskij, esponente di spicco della cultura ma anche dell'élite russa, ha commentato il significato di un prestito del genere in maniera tutt altro che scontata: Vuol dire che le banche italiane funzionano in Russia .