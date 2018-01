Tutti in mutande in metropolitana per il "No Pants Day"

Londra (askanews) - Tutti in mutande in metropolitana, mostrando indifferenza per l'insolito look. Quest'anno domenica 7 gennaio si è celebrato in 60 città del mondo il "No Pants Day". Da Londra a Varsavia, passando per Gerusalemme e anche Milano fino a Milano, decine di intrepidi, nonostante le temperature no proprio miti hanno deciso di lasciare a casa pantaloni e ginne per un giorno. L'iniziativa nata a New York nel 2002 in alcuni paesi si chiama anche 'No Trousers On The Tube Day' o 'No Pants Subway Ride' e ha uno scopo esclusivamente goliardico.