Tutto pronto per la mostra evento su Leonardo da Vinci al Louvre

Roma, 21 ott. (askanews) - Decine di straordinarie opere di Leonardo da Vinci, alcune prestate dalla Regina Elisabetta e da Bill Gates, resteranno in esposizione temporaneamente al Louvre nella grande mostra-evento per celebrare il 500esimo anniversario della morte del grande artista. L'esposizione, che sarà inaugurata il 24 ottobre, chiamata semplicemente "Leonardo da Vinci" offre un quadro completo sul genio con oltre 160 pezzi tra opere, disegni e sculture di Leonardo e altri artisti del suo periodo e attende anche l'arrivo del celebre "Uomo Vitruviano" dopo lo sblocco del prestito dall'Italia.Vincent Delieuvin, curatore del dipartimento pittura del Louvre ha parlato di un vero e proprio viaggio nella bottega di Leonardo: "Penso che il pubblico sarà molto sensibile a opere iconiche come la Belle Ferronnière, che è il manifesto della mostra, e c'è una grande curiosità anche di vedere un disegno, l'Uomo vitruviano, intorno a cui c'è stato sempre mistero, è conservato nelle gallerie dell'Accademia a Venezia ma sarà presentato per la prima volta in Francia e so che avrà molto successo".Lo stesso Louvre ospita già cinque opere di Leonardo, tra cui "La Gioconda", ammirata ogni giorno da circa 30mila persone che resterà nella sua collocazione. Ma la mostra, che parte dagli inizi del genio nella bottega del Verrocchio, con la sua scultura, il "San Tommaso e il Cristo", segno del legame con il maestro, annovera opere come "La Vergine delle Rocce", la "Belle Ferronniere" (Ritratto di Dama), il "San Giovanni Battista" e "Sant'Anna", oltre a disegni, dipinti e sculture di quel periodo d'oro dell'arte italiana.