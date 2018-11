Un altare di Claudio Parmiggiani per la Basilica di Gallarate

Gallarate (askanews) - Un altare contemporaneo per la Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate, in provincia di Varese. A realizzarlo, insieme all'ambone, uno degli artisti più importanti attivi in Italia, Claudio Parmiggiani, che ha immaginato una mensa realizzata con due lastre di marmo che contengono e proteggono una moltitudine di teste antiche. Un progetto forte e di impatto, che dialoga con il museo MA*GA, diretto da Emma Zanella, che così ha voluto descrivere il cuore dell'altare di Parmiggiani."Sculture classiche e sculture paleocristiane - ha detto - sculture del Seicento, del Settecento, con un'attenzione anche ai personaggi che sono stati rappresentati, alcuni maestri sono qua dentro: Bernini, Borromini, piuttosto che Michelangelo o Canova, ma anche scultori anomimi. E questo perché non è la ritrattistica dell'umanità, ma è l'umanità rappresentata dalla nostra storia".Bianco e abbacinante, il lavoro di Parmiggiani sembra dare una forma concreta a quella "fede in niente, ma totale", che è anche il titolo della raccolta di scritti dell'artista. E che si completa e arricchisce al MA*GA, dove, contemporaneamente al disvelamento di altare e ambone nella chiesa, sono allestite due mostre: una di scatti del fotografo Armin Linke, artista capace di dare straordinario valore alla pratica della documentazione, in questo caso sia sulla vita e i gesti della comunità che ruota intorno alla Basilica sia sul lavoro di Parmiggiani, e un'altra che propone la videografia dell'artista emiliano, selezionata da lui stesso, offrendo un'occasione di sguardo privilegiato sul lavoro di una figura che ha attraversato da protagonista il secondo Novecento.