Unesco, Varese riscopre i suoi quattro siti: patrimonio da record

Varese (askanews) - Con il Sacro Monte, l'Isolino Virginia, Castelseprio e il Monte San Giorgio, quello di Varese è il territorio con il maggior numero di siti Unesco in una regione, la Lombardia, che a sua volta è la prima in Italia in questa speciale classifica. Un patrimonio culturale tanto prezioso quanto sconosciuto, talvolta perfino dagli stessi varesini, anche se, come evidenzia il presidente della Provincia di Varese, Gunnar Vincenzi, l'aria sta cambiando."Noto che i varesini si interessano sempre più alla bellezze del proprio territorio. Il territorio varesino è bellissimo non solo dal punto di vista storico-culturale, ma anche ambientale. Questi tre valori messi insieme permettono a tanti varesini che fino ad oggi non si sono resi conto, forse perché sono abituati al bello, di capire di quale patrimonio noi possiamo godere".Il viaggio non può che partire dal Sacro Monte, percorso di devozione creato nel 1600 su una salita che da secoli era già itinerario di pellegrinaggi. Si conclude dopo 14 cappelle, popolate di statue e affreschi, con il santuario di Santa Maria del Monte."E' spettacolare come vista, come posto di raccoglimento. C'è tutta una serie di cose. Poi abbiamo fatto un giro e siamo andati anche a farci una mangiatina che non guasta quindi abbiamo passato qualche ora di tranquillità. Uno che è a Varese in dieci minuti è qui e si trova fuori dal mondo, arriva in un mondo diverso".Un luogo che ha mantenuto nel tempo il fascino originario, così come il lago di Varese, dove il paesaggio non è poi molto diverso da quello che si vedeva nel 5300 avanti Cristo, quando una comunità di uomini preistorici costruì le prime palafitte dando vita all'Isolino Virginia e a quello che oggi è il più antico sito palafitticolo preistorico dell'arco alpino, abitato per settemila anni."Il nostro territorio è una zona di passaggio, nella quale, fin dall'antichità, c'era interscambio tra popoli, tra civiltà diverse e tra popolazioni diverse. Questo ha portato ad avere anche delle bellezze dal punto di vista culturale e storico incredibili".Un ulteriore esempio è Castelseprio, dove la vegetazione ha nascosto e conservato per secoli i ruderi di un borgo fortificato longobardo e la chiesa di Santa Maria Foris Portas, nella quale un affresco straordinario narra le vicende di Maria e dell'infanzia di Cristo secondo la tradizione dei vangeli apocrifi.crediti:Provincia di VareseCentro studi preistorici e archeologici di Varese