Valentino a New York, tra romanticismo e l'America dei sogni

Roma, (askanews) - Ha scelto New York, la metropoli delle infinite possibilità, Pier Paolo Piccioli, per presentare la nuova collezione Pre-Fall 2017 di Valentino, al di fuori della settimana della moda.Come location ha voluto l'Hotel Beekman, trasformando i corridoi degli ultimi piani, con corrimano, in una lunga passarella continua. Una collezione romantica, leggera, con abiti preziosi, pieni di ricami, e tanti colori pastello. Per il giorno, completi con pantaloni stampati abbinati a giacche dello stesso tipo con collo di pelliccia e scarpe da ginnastica, abiti più corti con fiori e colori accesi, sempre con un'attenzione particolare al colletto. Non mancano i capi in pelle, con spicchi di colore a contrasto, mentre per la sera è tutto un gioco di scintilii e trasparenze, vestiti lunghi da indossare per occasioni speciali.Un capo su tutti, simbolo di questa pre-collezione, lo chemisier, adatto a ogni occasione. Molti i fiori, definiti dallo stesso direttore creativo un sinonimo di ottimismo, ovvero la delicatezza che resiste, anche quando sembra decadere. Valentino guarda all'America dei sogni, con speranza, nonostante il delicato momento politico e l'incertezza che porta con sé l'inizio dell'era Trump.