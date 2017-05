Venduta per 57,3 milioni Usd "La musa addormentata" di Brancusi

Roma, (askanews) - Asta record per un bronzo dell'artista romeno Costantin Brancusi (1876-1957): la sua "Musa addormentata", testa di donna di 26 centimetri di lunghezza, opera del 1909-1910, è stata venduta per 57,3 milioni di dollari presso la casa d'aste Christie's a New York .Brancusi, fortemente influenzato da artisti come Rodin o Medardo Rosso, è morto a Parigi nel 1957. L'esperta di impressionismo Jessica Fertig:"Abbiamo portato sul mercato molte collezioni rimaste nascoste in mani private per molti anni e credo che sia ciò che gli acquirenti cercano sul mercato. Il Brancusi ne è un esempio straordinario, si trovava in una collezione privata francese dagli anni Cinquanta".Il vice-presidente di arte moderna presso Christie's a New York Conor Jordan:"Siamo felicissimi per il risultato di questa sera. Tra i prezzi elevati abbiamo avuto un record mondiale per una scultura in bronzo di Costantin Brancusi 'La musa addormentata'".