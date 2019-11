Venduto all'asta un tartufo bianco da 120.000 euro

Alba. (askanews) - Un gigante di un chilo e cinque grammi aggiudicato per 120.000 euro.Tanto è stato pagato questo tartufo bianco da un compratore di Hong kong durante la XX edizione dell'Asta mondiale del Tartufo Bianco ad Alba. In Piemonte attirati dal profumo inconfondibile di questo fungo sono arrivati compratori, esperti ed anche esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura. Complessivamente l'asta quasi da record ha totalizzato 420 mila euro con compratori in videoconferenza da Singapore, Hong Kong e Mosca.Cifre importanti, che andranno in solidarietà. Il ricavato complessivo dell'asta di quest'anno sarà infatti devoluto alla Fondazione Nuovo Ospedale di Alba e Bra e all'istituto Mother's Choice di Hong Kong.