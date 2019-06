Venezuela, progetto Alcatraz per il riscatto sociale dei giovani

Caracas, 3 giu. (askanews) - In un Venezuela dilaniato da crisi economica e politica, c'è chi continua a investire non solo economicamente sul futuro delle giovani generazioni.E' il caso del progetto Alcatraz, uno dei programmi di reinserimento sociale più rigorosi al mondo in grado di abbattere del 90% la criminalità grazie al lavoro e allo sport. Sono oltre 200 i giovani recuperati dal loro passato di fuorilegge dall'inizio del progetto, fortemente voluto da Alberto Vollmer, AD di Santa Teresa, produttore del primo rum del Venezuela, con 220 anni di storia alle spalle.Pilastri del programma sono l'istruzione, il lavoro e lo sport. Il rugby, in particolare, trasmette i valori del rispetto, della disciplina, del lavoro di squadra e dell'umiltà. Oggi più di 2000 bambini e ragazzi giocano a rugby nell'azienda che è diventata il luogo dove questo sport è maggiormente praticato in tutto il Paese.