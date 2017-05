Vernissage all'Ara Pacis, Sorgente Group e i nipoti di Augusto

Roma, (askanews) - Immagini del vernissage dell'allestimento che dal 17 maggio vede esposti all'Ara Pacis a Roma sei nuovi calchi in gesso dei nipoti del primo grande imperatore di Roma: Marcello, il nipote preferito di Augusto, Gaio e Lucio Cesari, Antonia Minore, Germanico e Gaio adulto.A presiedere l'evento Valter e Paola Mainetti, rispettivamente ad e vice-presidente di Sorgente Group, la cui Fondazione ha finanziato per intero il progetto che riunisce per la prima volta la famiglia di Augusto. Tra i numerosi ospiti presenti anche Valentina Nicolucci, curatrice archeologa della Fondazione, lo storico dell'arte Claudio Strinati, il professore Eugenio La Rocca e i giornalisti Giuliano Ferrara e Roberto D'Agostino.