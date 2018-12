Veronica Pompeo propone connubio tra musica e teatro

Milano (askanews) - Veronica Pompeo, artista poliedrica, cantante e compositrice materana presenta un ambizioso progetto sperimentale "A provincial painter moods". Si tratta di un vero e proprio connubio tra musica e teatro."Questo progetto artistico che unisce musica e teatro nasce per una pura casualità. Un mio amico pianista mi inviò delle sue composizione già incise per questo lavoro di Dacia Maraini ed io ho colto al balzo questa bellissima occasione di sovra-incidere la mia voce e realizzare qualcosa di molto creativo".Sulla base di queste composizioni Veronica, che ha lavorato anche con Paolo Fresu, ha scritto e composto musica e testi, fino a farle diventare un'opera viva."Avrà la sua prima rappresentazione il 18 dicembre nella meravigliosa cornice di Matera, quasi capitale europea della cultura, perchè nel 2019 lo sarà, con una piccola incursione nella retorica, letteratura e filosofia. Ci sarà per il pubblico una bellissima sorpresa".È una storia di emancipazione femminile e una riflessione dolceamara sul mondo dell'arte: il racconto di una ragazza e il sogno di diventare una pittrice che prenderanno vita sulla scena.