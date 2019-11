YEMAYA - Regina dei mari: la favola sui migranti al Macro di Roma

Roma, 5 nov. (askanews) - Si intitola "Alla fine della città" - Narrazioni, viandanze e immagini nelle periferie, al Museo Macro di Roma fino al 29 novembre: un modo per . Il progetto attraversa tre municipi, tra cui il XV, quello a più forte vocazione sportiva, proprio per questo è stato scelto per ospitare il progetto.Dodici appuntamenti, tra cui il reading dedicato ai cantori dello sport, con il giornalista sportivo e scrittore Gian Paolo Ormezzano e l'attore Maurizio Cardillo. Tra le altre iniziative: l'itinerario letterario nel Cimitero Flaminio, dedicato ai "Grandi amori" da Berlinguer a Mennea, con racconti dei giornalisti e scrittori Massimo Cirri e Marco Pastonesi, letture dell'attore Danilo Nigrelli e registrazioni dell'audio documentarista Marzia Coronati; performance di danza itinerante nel Parco di Veio - Isola Farnese, ispirata a "Romeo e Giulietta", con la compagnia Twain physical dance theatre. Inoltre letture e laboratori dedicati al teatro contemporaneo nella biblioteca Galline Bianche per le scuole di Labaro a cura di Fernanda Pessolano e Danilo Nigrelli.