Yoga per l'armonia e la pace nei giardini dell'Auditorium a Roma

Roma, (askanews) - Alcune immagini dell'open yoga session di circa due ore che si è svolta il 20 giugno nei giardini pensili dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione delle celebrazioni per la terza edizione dell'International Yoga Day (IDY).In tanti hanno partecipato all'evento organizzato dall'Ambasciata indiana, secondo il motto "Yoga per l'armonia e la pace" (Yoga for harmony and peace) in collaborazione con numerose scuole di Yoga locali: Ananda Europa, Brahma Kumaris, Centro Yoga Swami Vishnu, International Art of Living Foundation, Federazione italiana Yoga, Loyi for Iyengar Yoga, Self-Realization Fellowship - Centro di meditazione di Roma, Unione induista italiana, Wishwa Nirmala Dharma - Sahaja Yoga.Il tutto è iniziato con il rito dell'accensione del fuoco da parte delle autorità presenti, tra cui Gloria Gangte, vice capo missione dell'Ambasciata Indiana, Riccardo Biadene, direttore artistico del SummerMela, festival di arte e cultura indiana a Roma che si svolge in questi giorni, la delegata della sindaca, Cristiana Paciocco e l'attrice Roberta Mattei.Per il 21 giugno, ufficialmente il giorno in cui cade la Giornata internazionale dello yoga, è in programma uno spettacolo di danze classiche indiane (Nritya Yoga Katha) alle 19.30 nella sede dell'Ambasciata in via XX Settembre.La Fondazione India-europa di Nuovi Dialoghi (Find) organizza un'altra sessione pratica di Yoga alla Filarmonica romana il 28 giugno. Durante gli eventi vengono offerte ai partecipanti numerose varietà di tè e infusi di YogiTea.