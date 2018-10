A Parigi passato presente e futuro di Land Rover e Jaguar

Parigi, (askanews) - Al Salone di Parigi in scena passato, presente e futuro di Land Rover e Jaguar. Due marchi, ha spiegato responsabile pubbliche relazione e stampa per Italia Lidia Dainelli, con un heritage importante: Land Rover festeggia i 70 anni di storia fatti di spirito pionieristico e innovazione, con il primo modello della mitica jeep del 1948 e l'ultima Range Rover coupé realizzata dal centro Special Vehicle OperationsJaguar invece festeggia i 50 anni della XJ con in mostra il primo esemplare della vettura appartenuta al fondatore della casa automobilistica, William Lyons. Storia, ma anche futuro e innovazione che si materializzano nella Jaguar I-Pace, il primo suv 100% elettrico della casa già in commercio con un'autonomia che sfiora i 500 km.