Accordo Enel-Nissan-IIT, arriva la tecnologia "vehicle to grid"

Roma, (askanews) - Arrivano in Italia le prime infrastrutture di ricarica per le auto elettriche "vehicle to grid" (V2G); grazie a un accordo tra Enel Energia, Nissan Italia e Istituto Italiano di Tecnologia, è partito un progetto pilota di car sharing elettrico aziendale con colonnine di ricarica V2G presso la sede dell'IIT di Genova.Con il V2G le e-car possono considerarsi vere e proprie "batterie con le ruote" in grado di accumulare e reimmettere in rete l'energia non utilizzata. Il tutto, grazie alla gestione bidirezionale della carica, disponibile nelle colonnine e a bordo. Bruno Mattucci, amministratore delegato di Nissan Italia:"E' il primo caso di car-sharing aziendale fatto con veicoli elettrici dotati della tecnologia vehicle to grid, cioè veicoli che possono scambiare energia con la rete di distribuzione. Il modello è molto semplice, è un car-sharing. Un'azienda si dota di questa tecnologia e la mette a disposizione dei dipendenti attraverso un'app. Chiunque può prenotare il veicolo e usarlo gratuitamente".Non solo. Il veicolo, una volta tornato in azienda e messo a ricaricare,"nel periodo in cui è collegato alla rete di ricarica contribuirà a scambiare energia con la rete stessa e in questo ciclo il veicolo potrà garantire addirittura un guadagno economico all'azienda".Per il car sharing Nissan ha messo a disposizione dell'IIT due veicoli 100% elettrici, modello Leaf, oltre a una piattaforma di gestione su app denominata "Glide", Enel Energia ha installato due stazioni di ricarica.Un progetto innovativo e un modello, secondo Nissan, implementabile in Italia al 90%. Manca ancora, infatti, la possibilità di scambiare energia con la rete, cosa che al momento si può fare con un impianto fotovoltaico ma non con un veicolo elettrico.