Acqua bene primario, a Ecomondo l'esperienza di Culligan

Rimini, (askanews) - A Ecomondo 2018 focus sul bene primario per eccellenza: l'acqua, il suo fondamentale risparmio e quindi la sua conservazione. In questa storia di sostenibilità, dove anche la riduzione dell'uso della plastica delle bottiglie gioca un ruolo importante, spicca l'esperienza di Culligan, azienda leader globale del settore e in Italia prima tra le imprese più importanti per fatturato nell'ambito del trattamento acqua. Lo spiega il Field sales manager, Nicolò Magagnoli."L'acqua è un bene primario, fondamentale per la vita di ogni persona e di ogni organismo vivente sulla terra. Culligan ha sempre lavorato al fine di preservare questo bene primario e riuscire a conservarlo nel tempo e a realizzare sempre più un'economia circolare" che equivale a "un consumo di acqua inferiore e una salvaguardia per i consumi di plastica che attualmente stanno raggiungendo livelli troppo elevati".Con un modello di business diversificato che copre tutti i settori di applicazione - municipale, industriale, domestico e commerciale - Culligan si distingue a livello internazionale proprio per il suo approccio integrato verso tutte le esigenze di qualificazione dell'acqua coprendo l'intera filiera. Un approccio globale ai problemi dell'acqua che è in grado di offrire soluzioni intelligenti per il miglior sfruttamento di questa fondamentale risorsa naturale. Ancora Magagnoli:"La riduzione del consumo di acqua viene fatta principalmente tramite una soluzione a membrana MBR multifiltrazione. Culligan ha sempre approcciato questo tipo di tecnologia per permettere la riduzione del consumo di acqua, quindi il riutilizzo delle acque di scarico per fini industriali. Un'altra soluzione molto applicata per la riduzione del consumo di plastica è quella di utilizzare sistemi di affinamento dell'acqua già potabile al punto di utilizzo, quindi impianti da sotto lavello e impianti per uffici e per le comunità che permettono di salvaguardare sia la parte di smaltimento della plastica di per sé ma anche quello che comporta la produzione della plastica. Quindi riduzione dell'emissione di CO2 e di consumo di petrolio per la produzione di plastica".