Ad agosto la disoccupazione giù al 9,7%, ai minimi dal 2012

Roma (askanews) - Per la prima volta dal 2012 il tasso di disoccupazione è sceso sotto il 10 per cento. Secondo la stima preliminare dell'Istat è successo ad agosto quando ha toccato quota 9,7%, -0,4 punti percentuali su base mensile.Per il secondo mese consecutivo, la stima delle persone in cerca di occupazione è in forte diminuzione (-4,5%, pari a -119 mila unità). Il calo della disoccupazione si distribuisce su entrambe le componenti di genere e su tutte le classi di età.Ad agosto si stima un aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,3%, pari a +46 mila unità). L'aumento coinvolge principalmente gli uomini e si distribuisce in tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. Il tasso di inattività sale al 34,5%.Nei dodici mesi, a fronte della crescita degli occupati, si stima un forte calo dei disoccupati (-14,8%, pari a -438 mila) e un lieve aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,3%, pari a +37 mila unità).