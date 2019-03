Ad Wind Tre: persone e innovazione, meravigliose risorse Italia

Milano, (askanews) - Wind tre G investirà sei miliardi di euro in cinque anni per consolidare la Super Rete 4.5G. L'annuncio è giunto durante l'evento Road to 5G , organizzato da Wind Tre insieme a Open Fiber e ZTE presso il Milano Luiss Hub for makers and students, nell'ambito della Milano Digital Week. Un'occasione di confronto sul 5G e gli ecosistemi Smart, finalizzato allo sviluppo e alla prossima diffusione del nuovo standard di rete, ritenuto fondamentale per il processo d'innovazione del Paese, il mondo delle imprese, la Pubblica Amministrazione e i cittadini.Ma qual è la situazione italiana dal punto di vista dello sviluppo tecnologico? Quali sono i punti di forza e di debolezza del Sistema Italia? Lo abbiamo chiesto a Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di Wind Tre Italia, manager di grande esperienza nel campo delle comunicazioni, dove ha ricoperto ruoli di vertice per oltre 25 anni in diversi Paesi del mondo."Penso che ci sia una meravigliosa risorsa qui in Italia chiamata innovazione. E che quello che dobbiamo fare meglio in Italia è di essere capaci attrarre capitali per finanziare questa innovazione. Siamo molto bravi nel design e nell'innovazione, abbiamo visto molti esempi qui oggi. Dobbiamo migliorare nella capacità di formulare assieme business plan per fare in modo di attrarre il primo, il secondo e il terzo round di finanziamenti. Se diventiamo capaci di attrarre capitali, vedo enormi opportunità grazie al quelle risorse chiamate 'persone". Wind Tre - ha affermato Hedberg - apre la strada al lancio del nuovo standard tecnologico e contribuisce alla digitalizzazione del Paese, grazie anche all'attuale infrastruttura ai massimi livelli di prestazioni per qualità e velocità. Wind sta sperimentando il 5G a Prato e a L'Aquila, ed è il primo operatore di telecomunicazioni a portare la fibra ultraveloce di Open Fiber a Lecce, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home.