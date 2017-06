Al via Forum economico San Pietroburgo, record partecipanti

San Pietroburgo, (askanews) - Al via il Forum Economico di San Pietroburgo, la Davos russa che quest'anno vede un numero record di partecipanti - 8mila - e la presenza del grande business, anche europeo e statunitense, malgrado il regime di sanzioni sempre in vigore. Ci sono colossi come l'americana Exxon, la francese Alstom, o ancora Mercedes e Bayer. L'Italia è ampiamente rappresentata, da Enel a Pirelli, e ancora Intesa Sanpaolo, Sace, nonchè il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. A fare gli onori di casa, nella sua città natale, il presidente Vladimir Putin, che domani parlerà alla plenaria e già oggi è impegnato in una serie di incontri, a cominciare dal premier indiano Narendra Modi. L'India, assieme alla Serbia, è il Paese ospite d'onore, come l'Italia lo era lo scorso anno, quando tra i tanti padiglioni russi spiccava quello col tricolore italiano organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia. Giunto alla sua ventunesima edizione, il Forum di San Pietroburgo quest'anno si intitola "La ricerca di un nuovo equilibrio dell'economia mondiale" e con decine di panel e conferenze quotidiane propone dibattiti che spaziano dall'innovazione alle infrastrutture, allo sviluppo regionale, alle pmi. Si discute anche di ruolo delle donne nel business e di Made in Russia, brand che qui, al Forum, è già declinato in piani e prodotti da proporre anche fuori dai confini nazionali.