Al via il Forum sulla responsabilità sociale di Poste Italiane

Roma, (askanews) - Creare un'opportunità di confronto continuo sui temi della sostenibilità, condividere idee e progetti, stimolare lo sviluppo di valori condivisi. Con questi obiettivi parte il Multistakeholder Forum di Poste Italiane.Dal quartier generale di Roma Eur, il responsabile della Divisione Corporate Affairs di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, spiega l'importanza dell'iniziativa:"Questo per noi, oggi, è un'ulteriore conferma del valore e dell'importanza che il gruppo Poste Italiane dà alla sostenibilità. Non potrebbe essere diversamente visto che siamo un'azienda di sistema Paese con 40 milioni circa di clienti, 3 milioni di persone che entrano quotidianamente nei nostri uffici, 15mila sedi sul territorio, quindi è assolutamente necessario e fondamentale che ci sia uno spazio assoluto, dedicato al mondo della sostenibilità, e noi lo stiamo facendo con grande convinzione creando valore all'interno dell'azienda su questo mondo che, per noi è un obiettivo assolutamente strategico. Tra l'altro anche nella presentazione del piano industriale, fatta lo scorso febbraio a Milano, è stata rimarcata l'importanza della sostenibilità in tutto il gruppo, in tutto il mondo di Poste Italiane".Per Poste Italiane il Multistakeholder Forum rappresenta una tappa fondamentale e testimonia come la sostenibilità sia un elemento chiave della strategia aziendale.