Alitalia, Conte: auspico operazione di mercato, sostenibile

Bruxelles, 18 ott. (askanews) - "Il governo non lavora ad una operazione di salvataggio di Alitalia. Lavoriamo ad un piano industriale serio, da tutti i punti di vista". Lo ha riferito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo."Quello che auspico - ha aggiunto - è una operazione di mercato, sostenibile, industriale, che rilanci il nostro turismo". Conte ha spiegato che quello su Alitalia "è un dossier complicato, che si trascina da anni. Non è solo un fatto contabile, c'è molto altro dietro. Abbiamo delle isole e il collegamento aereo è necessario per garantire un collegamento stabile e veloce con il continente. C'e poi l'aspetto del personale".