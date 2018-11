Amazon diventa corriere postale con controllo AgCom e Ok del Mise

Milano, 27 nov. (askanews) - Amazon Italia diventa un vero e proprio spedizioniere ed entra a tutti gli effetti sul mercato come corriere postale per la consegna dei pacchi in autonomia, pur rimanendo sotto la lente d'ingrandimento dell'Agcom, l'Autorità garante per le comunicazioni che nell'estate 2018 aveva comminato al colosso mondiale dell'e-commerce una dura sanzione da 300mila euro per esercizio abusivo di questa specifica professione; di fatto avrebbe svolto l'attività postale senza averne l'autorizzazione.Dal 16 novembre 2018, con il via libera del Ministero dello Sviluppo economico, due aziende italiane del gruppo: Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport sono entrate tra gli oltre 4mila spedizionieri italiani registrati al Mise e sottoposti alla vigilanza dell'Agcom alla quale va devoluto l'1,4 per mille dei ricavi.Con un utile netto di circa 3 miliardi per un fatturato che sfiora i 200 miliardi di dollari annuo e 560mila dipendenti in tutto il mondo, l'azienda che fa capo a Jeff Bezos è ad oggi il più grande operatore mondiale nel campo del commercio elettronico. In Italia Amazon conta su diversi centri di distribuzione e oltre 5mila dipendenti, con un investimento totale nel nostro Paese, dal 2010, di oltre un miliardo e mezzo di euro... multe comprese.