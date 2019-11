Anagina scommette sulle Generali, 25 milioni per comprare azioni

Venezia, 8 nov. (askanews) - Anagina vuole investire 25 milioni di euro per comprare quote azionarie delle Generali. Un'operazione annunciata all'86esima assemblea dell'associazione degli agenti assicurativi del gruppo Generali. Il presidente di Anagina, Davide Nicolao: "Una delle nostre proposte di cui discuteremo domani con tutti i nostri colleghi è di massimizzare la figura di agente-imprenditore anche con un ingresso degli investimenti nel capitale delle Generali. Penso che sia un bel segnale, per la compagnia, che i propri agenti credono talmente tanto nella compagnia da investire denaro proprio all'interno di questa".L'ingresso nel capitale della società assicurativa di Trieste sarà realizzato con la cassa di previdenza Anagina. Un investimento di rilievo, che si aggiunge a quelli dei singoli agenti-imprenditori. "Noi abbiamo una cassa di previdenza che cuba oggi più di 100 milioni di euro e quindi destinare un 20-25% della nostra Cassa potrebbe essere una parte iniziale. A cui si andranno ad aggiungere gli investimenti personali, i pacchetti azionari già in possesso dei nostri singoli associati, che ammontano a diverse decine di milioni di euro. E da qui destinare ogni anno una parte delle quote di accantonamento che abbiamo allo sviluppo di questo portafoglio titoli", ha aggiunto Nicolao.Il ruolo di Anagina è destinato a crescere. L'associazione è formata da circa 270 agenzie e 370 agenti-imprenditori, con un portafoglio gestito di quattro miliardi di euro. E Nicolao, confermato alla presidenza, è fiducioso in una reazione positiva delle Generali alle nuove mosse di Anagina: "Generali per quanto riguarda la nostra partnership all'interno dell'azionariato non può essere che contenta. Avere degli agenti che investono nella compagnia penso sia un segnale molto forte per il mercato, perchè direttamente chi sta dentro ci crede: potrebbe fare un altro tipo di investimenti, e fino a oggi abbiamo fatto altri tipi di investimento. È un segnale di chiusura di un lavoro come quello del mandato unico. Gli agenti di Anagina sono la parte fondamentale del mondo di Generali Italia e non si fermano a questo, investono addirittura nella propria azienda".