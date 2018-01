Anno record per Volkswagen, vendute oltre 6 milioni di auto

Roma, (askanews) - Il 2017 è stato un anno da record per il marchio Volkswagen. Il gruppo tedesco ha venduto oltre 6 milioni di auto, registrando una crescita del 4,2% rispetto all'anno precedente e un boom di vendite soprattutto nel mercato cinese.Un risultato ottimale con buone performance anche negli Stati Uniti, in Russia, Brasile, e che fa quasi dimenticare il periodo nero dopo lo scandalo emissioni di appena tre anni fa che travolse Volkswagen. I risultati più che positivi sono stati annunciati dal presidente Herbert Diess, intervenuto al salone di Detroit, dove ha annunciato anche che si sta lavorando duramente per arrivare il prima possibile alle auto con guida autonoma, ormai il futuro."Il marchio è cresciuto, siamo in controtendenza con il mercato" ha detto."Abbiamo affrontato la crisi delle emissioni Diesel, rilanciato il brand, puntato sulla trasformazione tecnologica e ora sono felice di annunciare che abbiamo chiuso il 2017 con la miglior performance di sempre".