Arriva Dove.it, niente più commissioni per chi vende casa

Milano, 31 lug. (askanews) - Realtà virtuale per visionare le case online, intelligenza artificiale e, soprattutto, zero commissioni per il venditore, il 2,49% per l'acquirente e immobili certificati da un notaio prima della vendita. È Dove.it la prima agenzia immobiliare italiana completamente online; un progetto che ha già conquistato anche gli investitori: in soli 2 mesi di attività ha ottenuto un aumento di capitale da 2 milioni di euro.Nata dall'idea di giovani imprenditori italiani, Dove.it è attiva a Milano e Monza e presto si espanderà a Roma, Genova, Torino e Bologna. Il direttore commerciale, Paolo Facchetti."Per ogni immobile che Dove.it acquisisce - ha spiegato - nonostante offra zero commissioni, fornisce un servizio di fotografia digitale, uno staging e di massima pubblicizzazione online su tutti i portali. Ha una tecnologia che aiuta a essere molto trasparenti nella definizione del prezzo e a posizionare ogni immobile al migliore prezzo di mercato".Dove.it accompagna sia i venditori che gli acquirenti durante tutto il processo di compravendita grazie ad un team di consulenti esperti sul territorio e di notai di riferimento, dalla valutazione dell'immobile alla fase di negoziazione, passando per la ricerca del mutuo fino ad arrivare alla stipula del contratto.