Arriva la "Ferrari Roma", la nuova coupè svelata nella capitale

Roma, 14 nov. (askanews) - Svelata nella capitale la "Ferrari Roma", la nuova coupè del Cavallino Rampante. E' una supercar caratterizzata "da un design senza tempo, da una spiccata raffinatezza e da guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza". Con una capacità di accelerazione da 0 a 100 in 3,6 secondi e una velocità massima di oltre 320 chilometri orari.La coupè 2+ a motore centrale-anteriore della casa automobilistica di Maranello non è solo "una icona di design italiano, ma è anche in grado di garantire prestazioni al vertice della categoria grazie al suo motore V8 turbo appartenente alla famiglia vincitrice del premio 'Engine of the year' per quattro anni consecutivi". Il motore da 620 cavalli a 7.500 giri al minuto è abbinato al nuovo cambio dual-clutch a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale."Grazie al suo stile inconfondibile - sottolinea il Cavallino Rampante - la vettura reinterpreta in chiave contemporanea il lifestyle della città di Roma tipico degli anni '50-'60, caratterizzato dalla leggerezza e dal piacere di vivere. La Ferrari Roma, che rappresenta al meglio l'eleganza e la raffinatezza di quello straordinario periodo, è la vettura ideale per vivere al meglio la Nuova Dolce Vita".