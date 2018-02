Assicurazioni, Antonini: da Alleanza nuovo prodotto di risparmio

Genova, (askanews) - "Smart Capital è un nuovo prodotto di risparmio che si inserisce nella strategia della nuova generazione di prodotti ibridi di Alleanza". Lo ha affermato Renato Antonini, responsabile vita e danni di Alleanza Assicurazioni, che durante la convention annuale di Genova ha presentato in anteprima il nuovo piano di risparmio intelligente che completa la gamma di prodotti ibridi della compagnia."Da circa 2 anni e mezzo - ha sottolineato Antonini - abbiamo intrapreso questa strada per dare la massima possibilità di scelta, flessibilità e sicurezza al cliente. Infatti - ha spiegato - il nuovo prodotto Smart Capital Alleanza coniuga perfettamente un piano di accumulo mensile per gestire il risparmio del cliente con livelli di protezione crescenti a scelta del cliente. Questa - ha concluso il responsabile vita e danni di Alleanza Assicurazioni - è una formula vincente che ci ha dato la possibilità di ottenere straordinari risultati in questi 2 anni e mezzo".