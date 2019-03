Assoprevidenza: puntare su investimenti in infrastrutture sociali

Savalletri di Fasano (Br), 2 mar. (askanews) - Assoprevidenza è attenta alle tematiche degli investimenti, in particolare agli investimenti alternativi, quelli in infrastrutture sociali. A spiegarlo, in una intervista ad askanews a margine del forum di Valore, il presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello. Secondo Corbello gli investimenti in infrastrutture sociali sono "fondamentali non solo per i risultati economici ma anche perchè si collegano strettamente proprio all'attività di enti previdenziali e casse di assistenza. Le infrastrutture sociali rispondono ad una esigenza del paese, penso alle strutture sanitarie, per gli anziani, agli studentati. Investimenti interessanti con veicoli diversi" ed importanti interventi nell'economia reale", ha concluso.