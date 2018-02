Auto, Fca punta sul Super bowl: 5 spot tv per i 3 nuovi modelli

Philadelphia (askanews) - Il gruppo automobilistico italo-americano Fiat Chrysler Automobiles (Fca) per il lancio dei suoi tre nuovi modelli: la Jeep Wrangler, il Ram 1500 e la Jeep Cherokee ha puntato sull'eccezionale platea del 52esimo Super Bowl americano proiettando, durante la seguitissima diretta cinque spot televisivi."Questi veicoli, e questi spot - ha spiegato il Ceo Sergio Marchionne - sono la dimostrazione del nostro impegno verso ognuno di questi brand e confermano la validità delle misure messe in atto per riallineare la nostra capacità produttiva negli Stati Uniti al fine di soddisfare le richieste del mercato".Ci sono anche Jeff Goldblum e il T-rex di Jurassic Park tra i testimonial dei nuovi modelli Fca, nello spot diretto dal regista di Jurassic World, Colin Trevorrow. Ognuno dei 5 messaggi pubblicitari ha una sua mini-sceneggiatura e un claim di riferimento. Qualche polemica l'ha suscitata, però, lo spot Built to Serve per Ram 1500 che riprende un discorso di Martin Luther King del 4 febbraio 1968."Se vuoi essere il più grande, devi metterti al servizio degli altri" è il messaggio di King che lo spot fa proprio ma che ha diviso il popolo dei social network non del tutto convinto che fosse giusto, per pubblicizzare un'auto, ricorrere alle parole del pastore di Atlanta ucciso nel 1968 per la sua battaglia contro il razzismo.