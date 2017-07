Autonoleggio, ora basta un app e niente più file in aeroporto

Roma, (askanews) - Fretta in aeroporto? Niente panico e soprattutto niente più code al desk di noleggio autovetture: oggi infatti basta uno smartphone per aprire le portiere, ritirare e riconsegnare l'auto in totale autonomia.Tutto grazie a Locauto Rent e ad un'innovazione destinata a rivoluzionare il mondo dell'autonoleggio. Si chiama Elefast, l'elefante veloce, e fa di Locauto il primo autonoleggio che consente di ritirare un'auto in modalità full self service, senza bisogno di passare dal desk e con l'aiuto di un'App installata sul proprio dispositivo mobile. Obiettivo, la massima riduzione possibile dei tempi di attesa. Christian Isola, Marketing Manager Locauto Rent SPA."Abbiamo cercato di fare questo prodotto per coloro che sono smart, sanno usare le app, conoscono il noleggio e hanno fretta, sia che debbano partire per le vacanze o sia che abbiano necessità di lavoro con l'app possono fare tutto in self service".Utilizzare Elefast è semplice: basta scaricare l'App Locauto sul proprio dispositivo, iscriversi gratis e prenotare nella stazione di noleggio desiderata un'auto contrassegnata dal marchio Elefast. Poco prima dell'ora di ritiro, l'App comunica al cliente il numero di targa e il modello della vettura assegnata. Una volta giunto presso il parcheggio della stazione di noleggio, il cliente, seguendo le istruzioni dell'App, può aprire le portiere dell'auto, prendere la chiave che si trova all'interno e partire. La procedura di riconsegna è del tutto simile a quella di ritiro: sarà l'App a guidare il cliente e, con pochi touch, a permettergli di chiudere le portiere e concludere il noleggio. Una novità assoluta per il mondo del rentacar. Ancora Christian Isola:"Siamo orgogliosi di poter dire che siamo stati i primi in Italia a portare quello che già viene offerto dal car sharing nelle aree cittadine e che adesso è anche negli aeroporti. Un nuovo modo di noleggiare, più veloce più semplice e più immediato".L'App Locauto è disponibile sull'App Store e Google Play Store, utilizzabile negli aeroporti di Torino, Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia, Bologna, Roma Fiumicino, Napoli, Bari e Catania. E prossimamente verrà esteso a tutti gli uffici aeroportuali di Locauto Rent. Per offrire al cliente un'ampia scelta, sono state inserite nel programma Elefast oltre 2.000 vetture, con una gamma che va dalle economiche, alle compatte, alle automatiche, fino alle luxury, senza tralasciare ovviamente le auto ad alimentazione ibrida.