Bagnoli, Samsung:" La tecnologia Galaxy Note con Gufram e IED al BAM"

Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia, ad Affaritaliani.it spiega il progetto “Re-imagined with Galaxy Note 10” di Samsung in collaborazione con Gufram e IED Milano, che prevede l'installazione di due panchine pubbliche di design presso la Biblioteca degli Alberi di Milano: “Il progetto permette attraverso l’utilizzo di Galaxy Note 10 e dell’iconica pennetta di poter re-immaginare e guardare con occhi diversi quella che è la realtà di tutti i giorni. Insieme a Gufram e IED abbiamo re-immaginato due panchine pubbliche, che resteranno al BAM fino al 7 di febbraio. Saranno poi sostituite con altre due opere, una dedicata al mondo della famiglia e una all’amore che resteranno fino al 15 febbraio”.