Banca Generali, Mossa: portare la sostenibilità al cliente finale

Roma, 4 giu. (askanews) - "Per essere sostenibili e innovativi bisogna pensare che questi soggetti, una banca, di stakeholder ne ha diversi, non ha solo l'azionista di riferimento ma ha anche e sempre di più la società. Una cosa che abbiamo provato a fare, ed è il motivo per cui ci riconoscono come banca innovativa è che abbiamo cercato di dare una dimensione di valore un po' più estensiva. Abbiamo portato la sostenibilità, il concetto di valore di sostenibilità, fino al cliente finale. Questo non genera un conto economico migliore per la banca. Ma è sostenibile perché coinvolge altri stakeholder a un senso più alto del valore che generiamo. E questo migliora l'attaccamento alla banca e la volontà di contribuire al successo della banca stessa, perché si partecipa ad un bisogno collettivo". Così l'amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, intervenendo all'incontro con il fondatore della start up bresciana Talent Garden, il 28enne Davide Dattoli, e il docente di organizzazione aziendale Federico Rajola per discutere di tecnologia al servizio del talento per l'innovazione.