Bardazzi, Findomestic: "Credito al consumo a +3,9%: spese a 75 mld"

“La 26esima edizione dell’evidenzia come il consumo degli italiani sia in crescita da 6 anni grazie al buon andamento dei comparti durevoli, beni per i quali gli italiani, nel 2019, hanno speso 75 mld, il 2,1% in più rispetto all’anno precedente", ha spiegato ai microfoni di, "Il, in particolare, ha visto tornare a crescere la spesa dei privati; cresce il mercato dell’auto usata; bene anche i motoveicoli nonostante la contrazione dei ciclomotori che soffrono la concorrenza del mercato delle e-bike. Per quanto riguarda l’, continua la crescita dei mercati del mobile e degli elettrodomestici che beneficiano della ripresa del mercato immobiliare e della proroga degli incentivi fiscali. Il mercato della tecnologia consumer, però, rallenta e paga la prima battuta d’arresto. L’avvento del 5g rallenta la spinta innovativa dell’offerta”.