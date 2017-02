Baretta: Pil 2017 +1%, rispetteremo richieste Ue su correzione

Milano, (askanews) - Per il 2017 "penso che siamo in grado di rispettare le previsioni di un Pil all'1%. Non è entusiasmante, ma è un segnale costante di ripresa". Così il sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta, a margine del convegno Meteo Immobiliare 2017. Per quanto riguarda la manovra di aggiustamento dei conti pubblici chiesta dalla Ue, "l'accordo è chiaro. Noi rispettiamo i vincoli, anche se critichiamo le politiche con le quali viene affrontata oggi la ripresa economica, per cui faremo una manovra correttiva, la faremo di quanto ci è stato chiesto, lo 0,2%. Da qui al momento in cui si farà il documento di economia e finanza si stabiliranno le scelte di merito", ha concluso.