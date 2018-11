Barilla CFN: sul cibo serve politica di valore, non più di volumi

Milano (askanews) - "Le imprese hanno un ruolo fondamentale, ed è un ruolo che devono assolutamente giocare se vogliono avere un futuro. Il modello vecchio di produzione guidato dai volumi, pensando che il mondo fosse infinito, che i consumi fossero infiniti, che le risorse da consumare, e molto spesso si depredava il pianeta, fossero infinite, è un modello che non è più sostenibile. Soprattutto serve fare una politica economica di valore, valore al cibo e non di volume, cosa che ha guidato quantomeno gli ultimi trent'anni di produzione". Lo ha detto, durante il Forum internazionale su Alimentazione e Nutrizione in corso in Pirelli HangarBicocca a Milano, il vicepresidente del Barilla Center for Food and Nutrition.