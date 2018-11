Benetton (Cortina 2021): "Olimpiadi 2026, siamo ottimisti"

Alessandro Benetton, Presidente Fondazione Cortina 2021: "Pronti per un appuntamento importante. Siamo venuti a Milano per testimoniare la nostra vicinanza come fondazione alla progettualità delle Olimpiadi del 2026. Da imprenditore vedo con favore la piattaforma che abbiamo impostato di coinvolgimento di stakeholders e rapporto col territorio. Ho sempre pensato che il mio ruolo fosse quello di immaginate una piccola impresa a tempo che si preoccupasse di lasciare un territorio con degli interventi sostenibili e nuove infrastrutture. Le Olimpiadi potrebbero essere il coronamento di un sogno che può dimostrare che il grande evento può fare la differenza. Bisogna essere ottimisti".