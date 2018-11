Borsa del Placement: 8.000 incontri tra Università e imprese

Napoli (askanews) - Ottomila incontri tra giovani ricercatori italiani e aziende che hanno dato il via ad oltre mille rapporti di collaborazione, sia su progetti specifici sia strutturati all'interno della imprese stesse. Sono i risultati di otto anni di attività della Borsa del Placement, il format realizzato da Fondazione Emblema che, in collaborazione con gli Atenei, mette in contatto diretto le imprese con le startup nate negli incubatori delle Università, i laboratori e i singoli ricercatori con l'obiettivo di facilitare e avviare concrete occasioni di collaborazione. "E' opinione comune che università e imprese siano disallineate. - dice Tommaso Aiello, direttore generale della Fondazione Emblema - In questi giorni alla Stazione Marittima di Napoli, la Borsa del Placement ha riunito oltre un centinaio tra aziende e Università interessate concretamente a collaborare per fare in modo che i giovani laureati possano inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro.Alla Stazione Marittima di Napoli si è svolto il "Forum 2018 - Borsa del Placement" che ha visto nel corso della due giorni di lavori, oltre 800 incontri 'one to one' da 25 minuti fra ricercatori e aziende, strutturati sulla base delle richieste fatte dai delegati nelle settimane precedenti attraverso il portale della 'Borsa'. "Con Emblema continuiamo il nostro impegno di avvicinare Università e imprese anche su un altro tema che è quello del trasferimento tecnologico. In questi mesi siamo impegnati a realizzare un tour in dieci regioni italiane in vista del decimo forum della Borsa della Ricerca previsto per la fine di Maggio a Salerno al Campus di Fisciano".La Borsa del Placement e il tour della Borsa della Ricerca di presentazione sono realizzati in collaborazione con l'Università di Salerno e con la Regione Campania, nonché con il sostegno di Sviluppo Campania. Le prossime tappe del Tour sono previste il 28 novembre a Bari e il 4 dicembre a Bologna.