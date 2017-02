Calenda: dobbiamo riportare l'industria al centro della scena

Milano (askanews) - "L'Italia è un Paese che deve all'industria la sua prosperità, e semplicemente questo fatto se l'è dimenticato per trent'anni. Se c'è un senso nell'attività che io spero di portare avanti, e tocca alle imprese giudicare se bene o male, è questo: ridare centralità e rispiegare questo fatto, cioè che noi oggi siamo in piedi, seppure ammaccati, perché abbiamo la seconda industria manufatturiera europea, il quinto saldo commerciale dei beni manufatturieri al mondo. Questo è quello che ci ha fatto grandi, che ci tiene saldi e che anche è l'unico modo con qui si riconquista una prosperità sociale allargata, perché l'industria ha questa caratteristica: di diffondere socialmente il benessere. Dobbiamo riscoprire questi valori e aiutarla in tutti i modi". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, intervenendo a Rho alla cerimonia di inaugurazione di theMICAM, la fiera del settore calzaturiero.