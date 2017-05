Canovi (MoneyGram): Imprenditori immigrati valore per l'Italia

Roma, (askanews) - Le 550mila imprese gestite e create da immigrati in Italia (il 9,1% del totale) producono ogni anno un giro d'affari di 96 miliardi di euro, il 6,7% del pil. Dal 2011 al 2015 il numero complessivo di queste imprese è cresciuto del 21%. Numeri, questi, che denotano l'importanza del fenomeno e che sono stati illustrati da Massimo Canovi, head of southern Europe MoneyGram, nell'ambito della cerimonia per la consegna del MoneyGram Awards 2017 : "L'imprenditoria straniera in Italia rappresenta circa il 7% del pil. Vi sono oltre mezzo milione di imprese create da stringere e sono ormai una realtà consolidata che non si può negare. Noi di MoneyGram, che siamo una società di trasferimento di denaro, abbiamo creato questo premio proprio per evidenziare l'importanza dell'imprenditoria in Italia e per premiare l'eccellenza che anche in queste imprese esiste. Moneygram gestisce flussi per oltre un miliardo di euro l'anno in Italia nei trasferimenti di denaro e anche questo dà l'idea del fenomeno straniero in Italia. E quindi con questo premio desideriamo ringraziare gli stranieri in Italia che spesso vengono vissuti come solo un problema da una parte della popolazione o anche vengono dipinti da alcune forze politiche soltanto come una fonte di crisi. In realtà no, sono una fonte di cultura, una fonte di prospettive economiche e una fonte di occupazione. Il MoneyGram Award nasce proprio per evidenziare tutto ciò e per mettere in evidenza che lo straniero non è diverso ma fa parte di noi".