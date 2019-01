Carige, commissario Innocenzi rassicura clienti: la banca è viva

Genova, (askanews) - "I risparmiatori sono rassicurati dal fatto che la banca c'è, è viva, lo dimostra oggi l'accordo fatto con la Regione Liguria e il fatto che c'è un decreto del governo che ci dà perfino la garanzia sull'emissione delle obbligazioni e quindi è un elemento definitivo di rassicurazione per i nostri clienti".Lo ha detto il commissario straordinario di Banca Carige, Fabio Innocenzi, parlando a margine di una conferenza stampa convocata per presentare il rinnovo del servizio di tesoreria con la Regione Liguria."Dei lavoratori - ha sottolineato Innocenzi parlando dei dipendenti dell'istituto di credito genovese - abbiamo bisogno perché noi siamo una banca di relazione, abbiamo bisogno di loro per il lavoro da fare con i nostri clienti. Il nostro valore, anche in ottica di aggregazione, viene proprio - ha concluso il commissario - dai colleghi che lavorano con i clienti".