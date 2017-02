Carlo Pedersoli Jr a Roma nel grande evento MMA di Magnum Fc

Roma, (askanews) - Il nonno era il più grande "picchiatore" del cinema italiano, ma Carlo Pedersoli Jr, il nipote del mitico Bud Spencer di botte ne dà davvero. Professionista di MMA, le Mixed Martial Art, Carlo tornerà a combattere a Roma il prossimo 11 marzo in un grande evento internazionale che si svolgerà all'Atlantico Live organizzato dalla promotion Magnum Fighting Championship."Sono stato contattato per questo nuovo evento, il Magnum Fc1 che ha l'aspettativa di essere un grande evento a Roma all'Atlantico, quindi una location più che buona per un primo evento e sembra essere un ottimo evento quindi sono buone le aspettative verso questa prima edizione. Sono contento del mio avversario perchè comunque sono otto mesi che sto fermo e penso sia un ottimo match per rientrare quindi non vedo l'ora".Carlo, ereditando l'indole battagliera del nonno, non si pone limiti nella sua attività di professionista di MMA. "Il mio obiettivo sportivo è non pormi limiti, cercare di arrivare il più alto possibile e raggiungere il massimo, quindi non ho limiti sui miei obiettivi, cercherò di fare il più possibile per arrivare in alto alla cintura del titolo di qualsiasi evento".Ad illustrare l'appuntamento dell'11 marzo è Patrizia Marin,la fondatrice di Magnum Fc. "Magnum Fighting Championchip è la prima promotion internazionale tutta italiana solo per professionisti. E' un circuito di cui l'Italia aveva bisogno, abbiamo un grande sviluppo di sport da ring da combattimento, ci sono più di 6 milioni di italiani tra appassionati e praticanti, molti bambini, molte donne. Quindi abbiamo cercato di dare una risposta professionale a quello che è un trend, fra l'altro in tutto il mondo, basta vedere gli Stati Uniti ha superato la boxe, in Asia è diventato il main sports. Abbiamo cercato i migliori su piazza, abbiamo arruolato tutto il mondo di combat league, abbiamo scelto Michele Verginelli come Brand Ambassador, abbiamo dei grandi fighters e insieme vogliamo fare un grande percorso, abbiamo già pianificato Magnum Fc1 che sarà l'11 marzo a Roma, abbiamo già in calendario il 24 giugno Magnum Fc2 e il 10 di novembre Magnum Fc3. Abbiamo al nostro attivo anche grandi partnership internazionali e debuttiamo proprio l'11 marzo con il Kunlun Fight che è la più grossa realtà cinese che farà il suo Kunlun Fight 58, la sua 58esima edizione con noi l'11 marzo".