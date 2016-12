Casalino (Cisal): regime fiscale fondi pensione penalizza statali

Roma, (askanews) - La riforma delle pensioni targata Roberto Maroni nel 2004 aveva delegato il Governo a emanare entro il 21 settembre dell'anno successivo due decreti in tema di previdenza complementare, uno per i lavoratori privati e un altro per i dipendenti pubblici. "L'ha fatto per i privati, si è dimenticato di farlo per i pubblici", dice Lucio Casalino, esperto di pensioni, già dirigente Inps e attualmente consigliere nazionale della Cisal e professore a contratto all'università Federico II di Napoli, in una videointervista ad Askanews.Questa dimenticanza ha creato un diverso regime fiscale "più vantaggioso per i lavoratori privati che aderiscono ai fondi pensione" e, invece, meno favorevole agli statali. La tassazione della pensione in forma di rendita per i pubblici è ordinaria con aliquote Irpef marginali e sostitutive (cinque scaglioni dal 23 al 43%); per i privati è prevista una tassazione con imposta sostitutiva del 15% e fino al 9% con 35 anni di iscrizione al fondo."E' un tema molto importante - prosegue Casalino - parliamo della seconda gamba del sistema obbligatorio. Non avendo adottato il decreto per i pubblici si sono creati due sistemi fiscali differenti". Secondo il consigliere nazionale della Cisal si tratta di una cosa "improponibile" e per certi versi "incostituzionale".